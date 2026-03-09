Σήμερα Δευτέρα Στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, στο Ιόνιο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, και στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι ίσως σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 , και πιθανώς το πρωί έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια έως 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 βαθμούς, δυτικά και νότια έως 18 βαθμούς

Την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τετάρτη στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές. Η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ και κατά διαστήματα στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι Β – ΒΑ 5 με 6 και στα Α 7 με 8 μποφόρ. Η Θερμοκρασία έως 15 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά. Η Θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.

