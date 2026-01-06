Σήμερα Τρίτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Β , τα νησιά του Α Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ΒΔ , όπου τα φαινόμενα θα είναι και τοπικά ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν - ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και στο ΒΑ Αιγαίο βαθμιαία 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς, στα νότια έως 20 με 21 βαθμούς.

Την Τετάρτη Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στα Δ – ΒΔ , και στα ΒΑ. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο .

Τέλος την Πέμπτη βροχές θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν στα δυτικά , στην Α. Μακεδονία , τη Θράκη , και το ΒΑ Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν Δ , και στο Αιγαίο Ν με ένταση στα πελάγη 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής. Άνεμοι: Ν 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα συννεφιά με πιθανότητα βροχής από το απόγευμα Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

