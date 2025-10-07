Σήμερα Τρίτη Ο καιρός θα είναι άστατος , έτσι κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες . Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ στο Ιόνιο 6 με 8 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς.

Την Τετάρτη οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα περιοριστούν στα Α και Ν και από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 6 στο Ιόνιο πρόσκαιρα 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος από την Πέμπτη ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί , και θα παραμείνει βελτιωμένος την Παρασκευή , και το Σάββατο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά του νομού και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

