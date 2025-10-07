Λογαριασμός
Σήμερα Τρίτη βροχές και τοπικές καταιγίδες, αύριο Τετάρτη περιορίζονται στα ανατολικά και νότια, από την Πέμπτη βελτίωση

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Ο καιρός θα είναι άστατος , έτσι κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες . Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.  Οι άνεμοι  θα πνέουν Δ – ΒΔ στο Ιόνιο 6 με 8 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25  βαθμούς.

Την Τετάρτη οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα περιοριστούν στα Α και Ν και από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 6 στο Ιόνιο πρόσκαιρα 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος από την Πέμπτη ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί , και θα παραμείνει βελτιωμένος  την Παρασκευή , και το Σάββατο.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα.  Άνεμοι: ΒΔ  3 με 5  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22  βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά του νομού και  βελτίωση από αργά το απόγευμα. Θερμοκρασία: έως 16  βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

