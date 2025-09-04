Λογαριασμός
Τοπικές βροχές ή καταιγίδες σήμερα Πέμπτη - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Χωρίς αξιόλογες βροχές αύριο Παρασκευή, ηλιοφάνεια το Σ/Κ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη   Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν  κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα  στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη  Δ. & Κ. Μακεδονία, τη Δ. & Κ. Στερεά Ελλάδα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.  Στην υπόλοιπη χώρα αρκετή ηλιοφάνεια.  Άνεμοι Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33  βαθμούς και στα νησιά 30 με 33  βαθμούς.  .

Παρασκευή και Σάβ/Κυρ  , γενικά αίθριος καιρός , και μόνο την Παρασκευή το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά και κυρίως στα Β θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι Β 3 με 5 , στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια , με λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Β  3 με 5  στα Α πρόσκαιρα 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Βροχή ή καταιγίδα και βαθμιαία βελτίωση. Άνεμοι: Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς

