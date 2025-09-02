Σήμερα Τρίτη αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 5 , στο Α Αιγαίο 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά 30 με 34 βαθμούς. .

Την Τετάρτη Στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγη συννεφιά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Πέμπτη Στα Δ και Β , θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια . Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

