Προς το τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία στην Κρήτη θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς - Η μεταφορά́ σκόνης από την Αφρική δεν αξιολογείται ως σημαντική́

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν προς το βράδυ στα Δ – Κ και Β . Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  6 με 8 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς  και τοπικά στη Β Κρήτη έως 25 βαθμούς  .

Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Κ και Β που βαθμιαία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο  Δεν προβλέπονται βροχές. Θα πνέουν Νοτιάδες 5 με 7 μποφόρ και θα επικρατήσουν πολύ́ υψηλές για την εποχή́ θερμοκρασίες,  κυρίως στην ανατολική́ και τη νότια Ελλάδα. Στη Β. Κρήτη η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα ανατολικά και νότια θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα τοπικές συννεφιές , αργά το βράδυ είναι πιθανό να βρέξει. Άνεμοι: Ν   4 με 6  μποφόρ.  Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά  παροδικά αυξημένη. Προς το βράδυ  θα σημειωθούν τοπικές βροχές.  Άνεμοι: Ν  3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
