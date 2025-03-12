Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν προς το βράδυ στα Δ – Κ και Β . Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στη Β Κρήτη έως 25 βαθμούς .

Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Κ και Β που βαθμιαία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο Δεν προβλέπονται βροχές. Θα πνέουν Νοτιάδες 5 με 7 μποφόρ και θα επικρατήσουν πολύ́ υψηλές για την εποχή́ θερμοκρασίες, κυρίως στην ανατολική́ και τη νότια Ελλάδα. Στη Β. Κρήτη η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα ανατολικά και νότια θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα τοπικές συννεφιές , αργά το βράδυ είναι πιθανό να βρέξει. Άνεμοι: Ν 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη. Προς το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.