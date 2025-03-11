Σήμερα Τρίτη αραιή συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνή, με τοπικές βροχές στα Δ και Β και κυρίως στα ΒΔ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 21 με 22 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς .

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν προς το βράδυ στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα καθώς στα Βόρεια που βαθμιαία όμως θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο Δεν προβλέπονται βροχές. Θα πνέουν Νοτιάδες 5 με 7 μποφόρ και θα επικρατήσουν πολύ́ υψηλές για την εποχή́ θερμοκρασίες, κυρίως στην ανατολική́ και τη νότια Ελλάδα. Στη Β. Κρήτη η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα τοπικές συννεφιές. Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που από το απόγευμα θα πυκνώσει και προς το βράδυ είναι πιθανό να βρέξει. Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.