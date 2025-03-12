Καιρός σήμερα: Ανεβαίνει και ο άλλο ο υδράργυρος - Πού θα ξεσπάσουν καταιγίδες

Ανεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη προβλέπει για τον καιρό σήμερα Τετάρτη η ΕΜΥ.



Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Το βράδυ κυρίως στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.



Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.



Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 19 με 21, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένους όμβρους κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά και το Θρακικό πέλαγος 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στο βόρειο Ιόνιο και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 και τοπικά 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές μετά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 και στις Σποράδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι και κυρίως τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα από το μεσημέρι στο Θερμαϊκό 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-03-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Τα φαινόμενα το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.