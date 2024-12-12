Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στην Α Μακεδονία ,τη Θράκη , το ΒΑ Αιγαίο, στις Σποράδες και την Εύβοια. Οι Άνεμοι θα πνέουν B 3 με 5 μποφόρ , στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 19 βαθμούς στην Κρήτη έως 20 βαθμούς

Την Παρασκευή , ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α Ηπειρωτικά , στις Σποράδες , στην Εύβοια και τη Β Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Άνεμοι Β – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 , στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ , στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Τέλος το Σάββατο από το μεσημέρι τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – ΒΔ και την Κυριακή κυρίως στη Δ Ελλάδα και το Α Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ, Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά. Οι Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

