Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή χωρίς αξιόλογες βροχές , μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τριήμερη μεταβολή του καιρού το Σ/Κ και τη Δευτέρα , με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στην Α Μακεδονία ,τη Θράκη , το ΒΑ Αιγαίο, στις Σποράδες και  την Εύβοια.   Οι Άνεμοι θα πνέουν B 3 με 5 μποφόρ   , στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ  . Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 βαθμούς,  στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 19 βαθμούς στην Κρήτη  έως 20 βαθμούς      

Την Παρασκευή , ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α Ηπειρωτικά , στις Σποράδες  , στην Εύβοια και τη Β Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Άνεμοι Β – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 , στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ , στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Τέλος το Σάββατο από το μεσημέρι τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – ΒΔ και την Κυριακή κυρίως στη Δ Ελλάδα και το Α Αιγαίο.  Η ένταση των ανέμων 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ,  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη  Συννεφιά. Οι Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18  βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

