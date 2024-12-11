Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες

Στα δυτικά, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και πιθανόν στη Θράκη σποραδικές καταιγίδες προβλέπει η ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα το πρωί 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 16 με 19 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Θρακικό βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα βαθμιαία θα αυξηθούν. Στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές που το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 τοπικά στην Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 12-12-2024

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-12-2024

Στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τη βόρεια Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Πηγή: skai.gr

