Σήμερα Τετάρτη Στη δυτική Ελλάδα , τη Θράκη, τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες , που βαθμιαία από το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 5 , στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 18 με 19 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 20 με 21 βαθμούς

Την Πέμπτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση , κυρίως στα Βόρεια.

Την Παρασκευή , ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α Ηπειρωτικά , στις Σποράδες , στην Εύβοια και τη Β Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Άνεμοι Β – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ΒΔ. Οι Άνεμοι στο Ιόνιο Α- ΝΑ , στο Αιγαίο Β – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά. Οι Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς Κελσίου.

