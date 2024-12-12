Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα Πέμπτη. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια.



Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στο Αιγαίο έως 5 και στα νότια Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο και τις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους τις πρωινές και βραδινές ώρες αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα στην Εύβοια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες από το απόγευμα στις Σποράδες όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το βράδυ έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-12-2024

Στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τη βόρεια Κρήτη και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.



Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 6 τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 17 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

