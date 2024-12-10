Καιρός: Σποραδικές καταιγίδες, βροχές και άνεμοι έως 7 μποφόρ

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπει για σήμερα Τρίτη η ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας (πάνω από 1600 μ. υψόμετρο).

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 19 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα κυρίως το πρωί και το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Θρακικό πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση το βράδυ. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου (πάνω από 1600 μ υψόμετρο).

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη και πιθανόν μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 τοπικά στην Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις Σποράδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12-2024

Στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στη Θράκη τις πρώτες πρωινές ώρες και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 19 βαθμούς και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

