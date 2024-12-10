Σήμερα Τρίτη Άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ τα Β και το Α Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 6 , τοπικά 7 . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 18 με 19 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 21 με 22 βαθμούς

Την Τετάρτη Στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που βαθμιαία από το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Β.

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη Οι Άνεμοι: ΝΔ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως προς το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.