Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται για σήμερα Τετάρτη στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη δυτική Κρήτη και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την υπόλοιπη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο στη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές το απόγευμα. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα ενταθούν.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και τις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές στη Θράκη νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

NΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά έντονες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα τη νύχτα σε όλες τις περιοχές θα ενταθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα ηπειρωτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 με 22 και τοπικά στα νότια έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία 4 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ στα δυτικά τμήματα. Στην Κρήτη, από το πρωί στα δυτικά τμήματα και βαθμιαία και στα υπόλοιπα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα το πρωί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤHN ΠΕΜΠΤΗ 21-11-2024

Αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός προβλέπεται άστατος με βροχές και καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά από τις προμεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν πρόσκαιρα σε βορείων διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-11-2024

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα ο καιρός προβλέπεται άστατος με βροχές που βαθμιαία στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά στο βόρειο Αιγαίο από τις βραδινές ώρες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

