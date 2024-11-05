Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεν αλλάζει ο καιρός μέχρι και το Σάββατο, δηλαδή, ψύχρα, βοριάδες και χωρίς αξιόλογες βροχές

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη στα Ανατολικά και Νότια.  Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο  5 με 7 μποφόρ Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ. Ελλάδα , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς , Στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 22 βαθμούς.

Τετάρτη , Πέμπτη , Παρασκευή και Σάββατο , τοπικές συννεφιές στα ανατολικά , με πιθανότητα βροχής το Σάββατο στις Σποράδες , την Εύβοια , την Α. Στερεά και την Κρήτη. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ ,  πιθανόν τοπικά 8  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά .  Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ  4 με 6  στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ Θερμοκρασία:  έως 21  βαθμούς Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:   έως 18 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark