Σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη στα Ανατολικά και Νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ. Ελλάδα , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς , Στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 22 βαθμούς.

Τετάρτη , Πέμπτη , Παρασκευή και Σάββατο , τοπικές συννεφιές στα ανατολικά , με πιθανότητα βροχής το Σάββατο στις Σποράδες , την Εύβοια , την Α. Στερεά και την Κρήτη. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , πιθανόν τοπικά 8 Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.