Σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη στα Ανατολικά και Νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ. Ελλάδα , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς , Στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 22 βαθμούς.
Τετάρτη , Πέμπτη , Παρασκευή και Σάββατο , τοπικές συννεφιές στα ανατολικά , με πιθανότητα βροχής το Σάββατο στις Σποράδες , την Εύβοια , την Α. Στερεά και την Κρήτη. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , πιθανόν τοπικά 8 Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Αττική
Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς
- Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη, σε ποιες περιοχές θα βρέξει - Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία
- Μια ψύχρα τη βλέπω... βοριάδες 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά τους βλέπω .... αξιόλογες βροχές δυστυχώς δε βλέπω μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
- Με φθινοπωρινή διάθεση ξεκινά η εβδομάδα - Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
