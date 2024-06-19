Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο μέχρι την Κυριακή. Υψηλές θερμοκρασίες , κυρίως στα Δυτικά.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τετάρτη    Γενικά αίθριος καιρός ,  Οι άνεμοι θα πνέουν Β  στο Ιόνιο 4 με 6  μποφόρ , και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως  36 με 38  βαθμούς και στα νησιά έως 32  με 35 βαθμούς.

Πέμπτη , Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός . Άνεμοι Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ ,  στο Αιγαίο  5 με 7 , την Πέμπτη και την Παρασκευή τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία Χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Γενικά Αίθριος  Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 και στα Α 7 μποφόρ Θερμοκρασία:  έως 36 βαθμούς. 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark