Σήμερα Τετάρτη Γενικά αίθριος καιρός , Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 38 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς.

Πέμπτη , Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός . Άνεμοι Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 , την Πέμπτη και την Παρασκευή τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία Χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά Αίθριος Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 και στα Α 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

