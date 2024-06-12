Σήμερα Τετάρτη Γενικά Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί 3 με 5 , στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 40 με 42 και τοπικά έως 43 βαθμούς

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και την Πέμπτη , οπότε η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 40 με 42 και πιθανόν τοπικά 43 βαθμούς , ενώ την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Επίσης την Παρασκευή στα Βόρεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Το Σ/Κ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα , και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στα Δυτικά, Δ μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 40 με 41 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

