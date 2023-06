Η απογευματινή αστάθεια , περιορίζεται αρκετά αύριο Τετάρτη , μικρή έξαρση την Πέμπτη στα Κεντρικά και Βόρεια , περιορίζεται και πάλι από την Παρασκευή. Καλοκαιρινό το 1ο Σ/Κ του Ιουλίου ….. όπως του αρμόζει. Καιρός 07:50, 27.06.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη