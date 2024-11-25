Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα βορειοανατολικά και από τις απογευματινές ώρες στα νότια.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στις περισσότερες περιοχές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 15 με 16, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μετά το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Εύβοια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικότερα τμήματα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός:Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που μετά το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και μέχρι το απόγευμα στις ανατολικές Κυκλάδες και την Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 και στην Κρήτη έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός:Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις βορειότερες περιοχές και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 4 με 6, στα Δωδεκάνησα 6 με 7 και τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Καρπάθου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και μετά το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 13 βαθμούς Κελσίου.



