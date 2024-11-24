Καιρός: Τσουχτερό κρύο και ισχυροί άνεμοι σήμερα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8 στα νοτιότερα τμήματά του τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια έως 09 με 12 και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον 5) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες κυρίως στην Εύβοια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στην περιοχή των Κυθήρων τις πρώτες πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 7 με 8 και στην Κρήτη τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 και στην Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Σποράδες έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στα νότια.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στις περισσότερες περιοχές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 14 με 16, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός που κατά τόπους στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις στο Ιόνιο και τα νότια.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο, το κεντρικό και το νότιο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στις περισσότερες περιοχές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις στα νότια.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά που από τις απογευματινές ώρες αναμένεται να πυκνώσουν στο Ιόνιο και τα δυτικά και να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

