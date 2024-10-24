Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το απόγευμα στη Θράκη.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη στους 21 με 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στα πεδινά της κεντρικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας θα κυμανθούν περί τους 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στη κεντρική Μακεδονία και την Θράκη.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 2 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά το Ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

