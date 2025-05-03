Γενικά αίθριος καιρός θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στην περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη θα φτάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 με 21 και τοπικά στη νότια Κρήτη 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα βόρεια τμήματα των Δωδεκανήσων γενικά αίθριος. Στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και στην περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-05-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-05-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά το πρωί. Πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-05-2025

Στο Ιόνιο, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά κατά τόπους και διαστήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-05-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Πηγή: skai.gr

