Βελτιωμένος καιρός το Σαβ/Κυρ , εξασθένηση των ανέμων , άνοδος της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή  Στην Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.  Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά  που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθεί  και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο  3 με 5 μποφόρ , στο  Αιγαίο 4 με 6 και στο Κ και Ν  Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά και το Ιόνιο έως 25 με 26 βαθμούς, και στα νησιά του Αιγαίου έως 20 με 21 βαθμούς.

Το Σάββατο , μέχρι το απόγευμα , στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα θα σημειωθούν λίγες  τοπικές βροχές.  Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός . Οι άνεμοι θα πνέουν Β , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και στο Κ και Ν  Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Την Κυριακή  γενικά αίθριος καιρός , με απογευματινή αστάθεια στα Β – ΒΑ ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ  3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά.

Τη Δευτέρα , αραιή  συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνή. Οι άνεμοι Ν – ΝΔ 3 με 5 στα Ν τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Λίγη συννεφιά.  Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς 
 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά  πρόσκαιρα αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες  και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

