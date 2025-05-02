Τοπικές βροχές στην Κρήτη σήμερα - Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία

Στην Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες και ενδέχεται να σημειωθούν λίγες βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το βράδυ γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις οι οποίες στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρωινές ώρες στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην ανατολική Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις οι οποίες μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους αυξημένες.

Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νότια βορειοανατολικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα γίνουν βορειοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Το βράδυ γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Το βράδυ γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 εώς 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στην Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας το μεσημέρι - απόγευμα όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

