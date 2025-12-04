Λογαριασμός
Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» Πελοπόννησο, Πιερία και Αττική – Πάνω από 100 mm βροχής σε λίγες ώρες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν Πελοπόννησο, Πιερία και Αττική, με πάνω από 100 mm βροχής σε Σκάλα Λακωνίας και Δίον Πιερίας έως τις 16:00

Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» Πελοπόννησο, Πιερία και Αττική

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σήμερα, Πέμπτη 04/12, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Πελοπόννησο, καθώς η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πιερία και Αττική στο επίκεντρο των φαινομένων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Η Σκάλα Λακωνίας σημείωσε το εντυπωσιακό ύψος των 109,6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101,2 mm, έως και τις 16:00.

Σημαντικές ποσότητες βροχής έπεσαν και στην Αττική, όπου τα εντονότερα φαινόμενα εντοπίστηκαν στα δυτικά τμήματα του νομού.

Συγκεκριμένα, έως τις 16:00:

Στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 71,4 mm, στα Βίλια 67,6 mm και στη Σαλαμίνα 33,8 mm.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση και διάρκεια.

Πηγή: skai.gr

