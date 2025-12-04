Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» Πελοπόννησο, Πιερία και Αττική

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σήμερα, Πέμπτη 04/12, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Πελοπόννησο, καθώς η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Πιερία και Αττική στο επίκεντρο των φαινομένων.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.
Η Σκάλα Λακωνίας σημείωσε το εντυπωσιακό ύψος των 109,6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101,2 mm, έως και τις 16:00.
Σημαντικές ποσότητες βροχής έπεσαν και στην Αττική, όπου τα εντονότερα φαινόμενα εντοπίστηκαν στα δυτικά τμήματα του νομού.
Συγκεκριμένα, έως τις 16:00:
Στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 71,4 mm, στα Βίλια 67,6 mm και στη Σαλαμίνα 33,8 mm.
Η κακοκαιρία συνεχίζεται, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση και διάρκεια.
