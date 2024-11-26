Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αναμένεται σήμερα 26 Νοεμβρίου. H ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια έως 13 με 15 στα κεντρικά έως 14 με 16 και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 18 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές κυρίως στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικότερα τμήματα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και από μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και στην Κρήτη έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Ασθενείς και στις Σποράδες βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις στα νότια.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Ιόνιο και το ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16, στα κεντρικά τους 18 και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στα δυτικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-11-2024

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-11-2024

Άστατος καιρός με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

