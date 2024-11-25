Σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο, και το Βόρειο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ, στο Κ και Ν Αιγαίο 5 με 7, τοπικά το πρωί στα ΝΑ 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 11 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα Δυτικά έως 17 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως την Τετάρτη.

Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα Δυτικά θα αυξηθεί. Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα και αργότερα στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα επικρατήσουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος Οι Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.