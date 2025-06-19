Σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια , με απογευματινές μπόρες στα Β ορεινά. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς , και στα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς.

Την Παρασκευή Αρχικά αίθριος καιρός , όμως μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κ Μακεδονία, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία και την Εύβοια και το μεσημέρι – απόγευμα μπόρες στα ηπειρωτικά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος την Κυριακή βελτιωμένος καιρός με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και μικρή περαιτέρω της θερμοκρασίας.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: ΒΑ 4 με 5 μποφόρ , στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 . Θερμοκρασία: έως 35 με 36 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

