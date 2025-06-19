Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άστατος καιρός Παρασκευή και Σάββατο στα ηπειρωτικά με μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα. Βελτίωση την Κυριακή. Το ΣΚ πέφτει η θερμοκρασία και επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  ηλιοφάνεια , με απογευματινές μπόρες στα Β ορεινά.  Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ .  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36  βαθμούς , και  στα νησιά έως 30 με 34  βαθμούς.    

Την  Παρασκευή Αρχικά αίθριος καιρός , όμως μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει  και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κ Μακεδονία, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία και την Εύβοια  και το μεσημέρι – απόγευμα μπόρες στα ηπειρωτικά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.  Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος την Κυριακή βελτιωμένος καιρός με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και μικρή περαιτέρω της θερμοκρασίας.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: ΒΑ  4 με 5  μποφόρ , στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 . Θερμοκρασία:  έως 35 με 36  βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 35 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark