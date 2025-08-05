Άστατος σήμερα ο καιρός σε πολλές περιοχές - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην Ήπειρο, τη Στερεά και στην ανατολική κυρίως Πελοπόννησο αναμένονται σήμερα, Τρίτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία μέχρι τις μεσημβρινές ώρες πιθανώς κατά τόπους και κατά διαστήματα να είναι έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως από αργά το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, όπου τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που κατά διαστήματα πιθανώς να είναι έντονα, τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν και πρόσκαιρα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία κατά διαστήματα πιθανώς να είναι έντονα. Στη Θράκη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και στη Θράκη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα νησιά του Ιονίου όπου τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια θαλάσσια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και τοπικά στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

