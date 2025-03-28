Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Παρασκευή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα τις πρώτες ώρες της Παρασκευής στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και το βράδυ στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θα πνέουν δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς και στα ανατολικά και τα νότια τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς θα είναι έντονα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες ώρες της Παρασκευής και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Θρακικό ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα νότια έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 19 και στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια θα είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

