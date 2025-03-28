Σήμερα Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά , τα βόρεια και το Α Αιγαίο , και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Κ και Α Μακεδονία, τη Θράκη , στο ΒΑ Αιγαίο και τη ΝΔ Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς.

Το Σ/Κ Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος και τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες , κυρίως στα Α ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Άνεμοι: Α - ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά και κατά διαστήματα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.