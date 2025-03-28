Λογαριασμός
Άστατος ο καιρός το Σ/Κ , με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή  βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά  στα δυτικά , τα βόρεια και το Α Αιγαίο , και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Κ και Α Μακεδονία, τη Θράκη , στο ΒΑ Αιγαίο και τη  ΝΔ Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  3 με 5 μποφόρ   και στα νότια  τοπικά 6 μποφόρ Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19  βαθμούς, στην  Κρήτη και  τα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς.

Το Σ/Κ  Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ .  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος και τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες , κυρίως στα Α ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από το μεσημέρι.  Άνεμοι: Α - ΝΑ  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά και κατά διαστήματα  τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.  Άνεμοι: μεταβλητοί   2 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς .

