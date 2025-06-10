Του Νικόλα Μπάρδη

Το Πυθαγόρειο είναι μία γραφική και παραθαλάσσια κωμόπολη της Σάμου, που αριθμεί περί τους 1.300 κατοίκους και απέχει 12 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού.

Το όνομα του οικισμού μέχρι και το 1955 ήταν «Τηγάνι», ενώ έκτοτε μετονομάστηκε σε Πυθαγόρειο απ' τη Διεθνή Οργάνωση Πυθαγορείων, προς τιμήν του μεγάλου μαθηματικού Πυθαγόρα, που καταγόταν από το νησί.

Εκεί που είναι σήμερα χτισμένο το Πυθαγόρειο, βρισκόταν στην αρχαιότητα η αρχαία πόλη της Σάμου. Μάλιστα, το λιμάνι του σημερινού οικισμού ταυτίζεται με το λιμάνι της αρχαίας πόλης, το οποίο περιγράφεται στον Ηρόδοτο ως ένα από τα πιο θαυμαστά έργα του νησιού και θεωρείται το αρχαιότερο τεχνητό λιμάνι της Μεσογείου! Τα ερείπια των ελληνικών - ρωμαϊκών μνημείων και το εντυπωσιακό «Ευπαλίνειο όρυγμα», γνωστό και ως «Υδραγωγείο του Ευπαλίνου», μαζί με το Ηραίο της Σάμου (όπου μία και μοναδική κολώνα από το ιερό παραμένει όρθια), κηρύχθηκαν Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO ήδη από το 1992.

Το Ευπαλίνειο όρυγμα αποτελεί σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της μηχανικής. Επί της ουσίας, πρόκειται για μια σήραγγα μήκους 1.036 μέτρων κοντά στο Πυθαγόρειο της Σάμου, η οποία κατασκευάστηκε κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. για να λειτουργήσει σαν υδραγωγείο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν ότι ανοίχθηκε ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του βουνού. Το όρυγμα αυτό ήταν «αμφίστομον», όπως χαρακτηριστικά το αποκάλεσε ο Ηρόδοτος. Οι δύο σήραγγες συναντήθηκαν περίπου στο μέσον με αξιοθαύμαστη ακρίβεια, κάτι που ήταν σημαντικό επίτευγμα για τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής.

Νεότερο αξιόλογο κτίσμα στο Πυθαγόρειο αποτελεί ο επιβλητικός πύργος του Λυκούργου Λογοθέτη, που δεσπόζει στη δυτική πλευρά του οικισμού. Χτίστηκε το 1824 και πρόκειται για ένα διώροφο κτίσμα σε οχυρωματική διάταξη. Στο λιμάνι, από την άλλη πλευρά, ξεχωρίζει το άγαλμα του Πυθαγόρα, ένα σύγχρονο γλυπτό που απεικονίζει τον σπουδαίο φιλόσοφο και μαθηματικό με το περίφημο πυθαγόρειο θεώρημα.

Το Πυθαγόρειο βρίσκεται στην πιο ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή του νησιού και διαθέτει αξιόλογες τουριστικές υποδομές και πληθώρα επιλογών στο κομμάτι της εστίασης και της διασκέδασης. Πολύ κοντά στον οικισμό υπάρχουν και αρκετές παραλίες, όπου μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας. Η καταπράσινη παραλία της Αγίας Παρασκευής, ο ρομαντικός όρμος Λιβαδάκι, η παραλία της Κέρβελης, το Ποσειδώνιο, το Κλήμα, η Ψιλή Άμμος, η Μυκάλη, και οι δημοφιλείς και οργανωμένες Ποτοκάκι και Γλυκόριζα είναι μερικές από αυτές. Η Σάμος έχει μία εκτεταμένη ακτογραμμή, με πολλές και διαφορετικές παραλίες, οπότε θα βρείτε αυτή που σας ταιριάζει, για να απολαύσετε τον ήλιο και την αλμύρα του Αιγαίου.

Πριν φύγετε από την περιοχή, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε το ξακουστό και εξαιρετικής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο του νησιού, που ξεχωρίζει για το άρωμα και τη γεύση του, όπως επίσης και το κρασί μοσχάτο, που έχει τιμηθεί με πολλά χρυσά βραβεία και διεθνείς διακρίσεις. Θα βρείτε ακόμη πευκόμελο, ούζο και διάφορα βότανα, όλα ντόπια και μοναδικά. Εκτός, όμως, από τα εξαιρετικά αυτά προϊόντα, κάτι άλλο που θα σας μείνει αξέχαστο είναι η απογευματινή βόλτα στο λιμάνι. Την ώρα εκείνη που ο ήλιος αρχίζει σιγά - σιγά να δύει, και να σβήνει πίσω από τα κατάρτια των ιστιοπλοϊκών που είναι παρατεταγμένα στο λιμανάκι, με τη θάλασσα να είναι λάδι και το ελαφρύ αεράκι να σας δροσίζει από τον καλοκαιρινό καύσωνα, θα πάρετε μία γερή δόση από το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι, και τη χαλάρωση που επιζητείτε.



