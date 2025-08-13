Το Ντουμπρόβνικ είναι η ασφαλέστερη πόλη της Ευρώπης, σύμφωνα με νέα έρευνα του ταξιδιωτικού πρακτορείου Riviera Travel, η οποία αποκάλυψε την κατάταξή της με τις ασφαλέστερες πόλεις στην ήπειρο.

Παρόλο που παράγοντες όπως οι δραστηριότητες, ο καιρός και ο προϋπολογισμός συνήθως διαμορφώνουν τις παραμέτρους των διακοπών, η ασφάλεια είναι επίσης ζωτικής σημασίας παράγοντας κατά την κράτηση της επόμενης απόδρασης, σημειώνει το Euronews.

Γνωρίζοντας ότι βρίσκεστε σε μια σχετικά ασφαλή πόλη, μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις διακοπές σας πολύ πιο εύκολα.

Ο δείκτης ασφαλέστερων προορισμών αξιολογεί τις ευρωπαϊκές πόλεις με βάση τόσο την αύξηση του ποσοστού εγκληματικότητας τα τελευταία πέντε χρόνια όσο και το τρέχον επίπεδο εγκληματικότητας, για μια συνδυασμένη βαθμολογία ασφάλειας.

Ο χαμηλότερος αριθμός υποδεικνύει τον ασφαλέστερο προορισμό, με βάση το χαμηλότερο επίπεδο εγκληματικότητας.

«Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η Ευρώπη προσφέρει εξαιρετικό πολιτισμό και ομορφιά, καθώς και απαράμιλλη ασφάλεια. Από τη μεσαιωνική γοητεία του Ντουμπρόβνικ μέχρι τον απίστευτο ορίζοντα της Πράγας με τους πυργίσκους και τη γραφική ομορφιά της Ζυρίχης, οι ασφαλέστεροι προορισμοί της Ευρώπης σας επιτρέπουν να περιπλανηθείτε ελεύθερα και με ηρεμία», δήλωσε στο Euronews Travel η Joanne Lynn, επικεφαλής ευρωπαϊκών προορισμών στο Riviera Travel.

«Ενώ τα ευρήματά μας κατατάσσουν αυτές τις πόλεις ως τις ασφαλέστερες στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε προφυλάξεις και να είμαστε σε εγρήγορση όταν επισκεπτόμαστε νέους προορισμούς», πρόσθεσε.

Ποιες πόλεις είναι οι ασφαλέστερες στην Ευρώπη

Ντουμπρόβνικ

Το Ντουμπρόβνικ, μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις στην Κροατία, είναι επίσης η ασφαλέστερη, σύμφωνα με το Riviera Travel, με συνολική βαθμολογία ασφάλειας 44,1. Η πόλη, που έχει χαρακτηριστεί ως το «μαργαριτάρι της Αδριατικής», είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO λόγω της καλοδιατηρημένης οχυρωμένης Παλιάς Πόλης και της εξαιρετικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής της.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για πάρτι στην ήπειρο, το τρέχον επίπεδο εγκληματικότητας θεωρείται πολύ χαμηλό.

Το Ντουμπρόβνικ έχει καλλιεργήσει ένα πολύ ισχυρό αίσθημα κοινότητας, σύμφωνα με το Lonely Planet. Είναι ιδιαίτερα φιλόξενο για τους τουρίστες, ενώ παράλληλα προστατεύει τους κατοίκους, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για τους επισκέπτες.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σπάνια, αν και μπορούν να συμβούν περιστατικά όπως κλοπές πορτοφολιών, μαζί με περιστασιακές απάτες ταξί.

Ταλίν

Το Ταλίν κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον δείκτη ασφαλών προορισμών, με συνολική βαθμολογία ασφάλειας 55,8 και πολύ χαμηλά τρέχοντα επίπεδα εγκληματικότητας. Η πόλη είναι μια από τις ασφαλέστερες πρωτεύουσες στη Βόρεια Ευρώπη.

Η Παλιά Πόλη είναι ένα ακόμη Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικά καλά διατηρημένο παράδειγμα μεσαιωνικής εμπορικής πόλης της Βόρειας Ευρώπης. Πολλοί ντόπιοι, ειδικά όσοι εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών και του τουρισμού, μιλούν άνετα τα αγγλικά, γεγονός που διευκολύνει τους τουρίστες να ζητήσουν βοήθεια εάν χρειαστεί.

Εφαρμογές ταξί όπως το Bolt προσφέρουν υπηρεσίες «Γυναίκες για Γυναίκες», οι οποίες επιτρέπουν στις γυναίκες επιβάτες να ζητούν ειδικά μεταφορές από γυναίκες οδηγούς.

Οι εξαιρετικά αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες και το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Εσθονίας προωθούν επίσης την ασφάλεια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι συνήθως αρκετά εύκολη.

Βαρσοβία

Η Βαρσοβία κατέλαβε την τρίτη θέση στον δείκτη, με συνολική βαθμολογία ασφάλειας 60,2. Παρόλο που η πόλη έχει δει μέτρια αύξηση της εγκληματικότητας τα τελευταία πέντε χρόνια, εξακολουθεί να έχει πολύ χαμηλό τρέχον επίπεδο.

Η σημαντική μεταπολεμική ανασυγκρότηση και οι κομψές σύγχρονες συνοικίες έχουν προσελκύσει ορδές επισκεπτών που θέλουν να τις εξερευνήσουν.

Η άφθονη παρουσία της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και οι καλά φωτισμένοι δημόσιοι χώροι, έχουν συμβάλει στο να αισθάνονται οι ταξιδιώτες ασφαλείς ακόμη και όταν περπατούν στη Βαρσοβία τη νύχτα, σύμφωνα με την Travel Ladies.

Το αυξημένο εισόδημα των νοικοκυριών και η οικονομική ανάπτυξη, μαζί με τη μείωση της ανεργίας στην Πολωνία, έχουν επίσης μειώσει τα επίπεδα εγκληματικότητας, σύμφωνα με την Statista.

Πράγα, Κρακοβία και Άμστερνταμ ακολουθούν στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

