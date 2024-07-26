Λογαριασμός
Ταξίδι στο Πωγώνι: Κάντε τις πιο εναλλακτικές διακοπές της ζωής σας στο διαμάντι της Ηπείρου - Δείτε βίντεο 

Η Ήπειρος έχει κρυμμένους ταξιδιωτικούς θησαυρούς 

Ήπειρος

Η Ήπειρος δεν είναι μόνο τα όμορφα Ιωάννινα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εμβληματική λίμνη ή τα πανέμορφα Ζαγοροχώρια και το φαράγγι του Βίκου διαθέτει και μια λιγότερο γνωστή ανεξερεύνητη πλευρά. Τα χωριά του Πωγωνίου.

Δείτε το βίντεο του Up Stories, που θα σας ταξιδέψει σε αυτούς τους κρυμμένους θησαυρούς προτείνοντάς σας ταξιδιωτικούς προορισμούς που θα σας μείνουν αξέχαστοι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ηπειρος ταξίδι
