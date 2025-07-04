Η «μαγείρισσα της καρδιάς» στη Σάντα Μαρία της Πάρου

Στην άκρη της Πάρου, στο ανατολικότερο σημείο του νησιού, βρίσκεται η παραλία Σάντα Μαρία. Εκεί, δίπλα στη θάλασσα, μια αυλή που έγινε ταβέρνα πριν από τρεις δεκαετίες έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τις γεύσεις της αλλά και για την αγάπη που σκορπίζει. Η κυρία Μαρία Αναγνωστοπούλου-Κατσουνά, γνωστή στους θαμώνες της ως «η μαγείρισσα της καρδιάς», έστησε το οικογενειακό της εστιατόριο για να καταφέρει να σπουδάσει τα παιδιά της, όπως εκμυστηρεύτηκε στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Τριάντα ένα χρόνια μετά, εξακολουθεί να υποδέχεται τους επισκέπτες της όχι ως πελάτες, αλλά σαν μέλη της οικογένειάς της. Με πιάτα που «μυρίζουν» Πάρο, θάλασσα και οικογενειακή θαλπωρή, συνεχίζει να κρατά ζωντανή την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Η κυρία Έφη και το «Sweet Smelling Kitchen» στις Λεύκες της Πάρου

Στο καρδιά του παραδοσιακού οικισμού Λεύκες, στην Πάρο, μια μικρή κουζίνα γεμάτη αρώματα έχει κλέψει την καρδιά των επισκεπτών. Εκεί μαγειρεύει καθημερινά η κυρία Έφη, η ψυχή του «Sweet Smelling Kitchen», ενός χώρου που έγινε γνωστός από στόμα σε στόμα και viral στα social media.

#parosisland #parosgreece #greecetiktok #greece🇬🇷 #greektiktok #greekfood #lefkes #greekislands #greekpie #greekfood #greekyogurt #yogurt ♬ original sound - Dvir shastel @dvirshastel This place felt like a fairy tale, and we discovered it completely by accident. When I was in the center of Paros, I took a day trip to Lefkes, a nearby village. While strolling through George’s Stairs and the narrow paths, I smelled something baking. Following the aroma, I discovered this beautiful tiny place, aptly called the “Sweet Smelling Kitchen.” It has been owned by three generations of amazing women since 1994. Today, it is run by Effie and her daughter Paulina. Effie and Paulina were so kind—they invited us in, showed us around, and served us the wonderful Greek yogurt pie that Effie is famous for. We formed a great bond, and they didn’t want us to pay, even after we begged. Effie said it was from her heart, and if we paid, it would be an insult. Greeks are amazing. If you’re ever in the area, go there—you won’t regret it 🫶🏼 #paros

Η κυρία Έφη υποδέχεται τους επισκέπτες στο σπίτι της, μαγειρεύει με τα χέρια της παραδοσιακές παριανές συνταγές και τους σερβίρει με χαμόγελο, σαν να τους φιλεύει στο οικογενειακό της τραπέζι. Πολλοί τουρίστες επιστρέφουν κάθε χρόνο για να τη δουν, δημιουργώντας μαζί της έναν δεσμό που ξεπερνά τα όρια μιας απλής γαστρονομικής εμπειρίας.

