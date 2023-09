Sightseeing στη Θεσσαλονίκη: 7 μέρη με τέχνη και πολιτισμό Ταξίδι 11:56, 01.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

71

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι λάτρεις της ιστορίας θα αγαπήσουν το Αρχαιολογικό, το Πολεμικό και το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, ενώ οι «καλλιτεχνικές φύσεις» θα τρέξουν προς τα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας