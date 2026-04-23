Ρόδος: Διαχρονικό πρόβλημα για το νοσοκομείο η παρουσία αδέσποτων γατών

Σε τροχιά οριστικής διευθέτησης εισέρχεται το ζήτημα των αδέσποτων γατών στον χώρο του Νοσοκομείου Ρόδου, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου σε συνεργασία με τη διοίκηση του ιδρύματος.

Μετά από πολλά χρόνια δρομολογείται η δημιουργία οργανωμένου σημείου σίτισης και φιλοξενίας στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου, με στόχο την αποσυμφόρηση των εσωτερικών χώρων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τα ζώα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οργανωμένης διαχείρισης του φαινομένου, που για μεγάλο χρονικό διάστημα απασχολούσε την τοπική κοινωνία της Ρόδου.

Τι είπαν στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», ο Διοικητής του νοσοκομείου, άνθρωπος της Φιλοζωικής και ο γενικός γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που ανέλαβε το κόστος της κατασκευής των μικρών σπιτιών φιλοξενίας;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.