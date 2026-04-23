Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Αλάργα

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Εμπορειό, που είναι ο μοναδικός οικισμός και λιμένας της Χάλκης, συναντούμε το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Αλάργα ή Αλάρκα, που αποτελεί το πιο σημαντικό προσκύνημα του νησιού. Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και γιορτάζει κάθε χρόνο στις 29 Αυγούστου. Το ιδιαίτερο προσωνύμιο «αλάργα» σημαίνει μακριά, καθώς η μονή βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο 386 μέτρων, μέσα σε ένα άκρως μεσογειακό σκηνικό, με λιβάδια και χαμηλή βλάστηση.

Το ιστορικό μοναστήρι του Αϊ Γιάννη βρίσκεται σε μία απόμερη περιοχή του νησιού, που τα παλιά χρόνια τη φρόντιζαν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Χάλκης. Ωστόσο, η τοπική παράδοση έχει συνδέσει το μοναστήρι με τους σφουγγαράδες, που θεωρούσαν τον Άγιο προστάτη τους, κάθε φορά που βουτούσαν στον καταγάλανο βυθό, ενώ οι δεσποτικές εικόνες του είναι δωρεές ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την σπογγαλιεία για χρόνια.

Στις εικόνες του ναού, που είναι αφιερωμένος στην Αποτομή της Κεφαλής του Ιωάννου Προδρόμου, αναγράφονται τα ονόματα του «εκκινητή», εφοπλιστή δηλαδή της σπογγαλιευτικής μηχανής, Μιχαήλ Σάββα, όπως και του πρώτου μηχανικού σπογγαλιευτικής μηχανής της Χάλκης, του Ανάργυρου Βαρδαβά. Ακόμη, σε μία από τις εικόνες αναγράφεται η ημερομηνία 1835 και το όνομα του Ιωάννη Χατζησπάθα που φέρεται να έχτισε τον ναό, αν και υπάρχει ενδεχόμενο το μοναστήρι να είχε χτιστεί πολύ παλαιότερα.

Λέγεται πως την περίοδο της Τουρκοκρατίας η μονή ήταν ανδρική, ενώ βόρεια και νότια του ναού ανεγέρθησαν δύο κτιριακά συγκροτήματα, τα οποία σήμερα εξυπηρετούν τις ανάγκες του μοναστηριού και στεγάζουν την εκάστοτε οικογένεια που την συντηρεί και την επιβλέπει. Το μοναστήρι περιβάλλεται από εύφορες εκτάσεις, όπου παλιά καλλιεργούνταν σταφίδες, γι’ αυτό και φέρει την ονομασία «σταφιάς». Επίσης, έξω ακριβώς από το καθολικό του ναού βρίσκεται ένα τεράστιο κυπαρίσσι, που σκιάζει όλη την αυλή, και οι παλιοί έλεγαν ότι είναι πάνω από χιλίων ετών! Στα ασβεστωμένα πεζούλια της εκκλησίας οι πιστοί ξεκουράζονται, ενώ οι βασιλικοί που έχουν φυτευτεί εκεί αρωματίζουν το θαλασσινό αεράκι.

Κάθε χρόνο στο πανηγύρι του Αγίου όλοι οι σφουγγαράδες του νησιού φρόντιζαν να βρίσκονται εκεί και να γλεντήσουν, καθώς τέτοια εποχή είχαν επιστρέψει στα σπίτια τους. Μάλιστα, την παραμονή του πανηγυριού του Αγίου Ιωάννου του Αλάργα, το μοναστήρι προσέφερε στους προσκυνητές ψητό αρνί στον φούρνο με πατάτες ή μακαρόνια, καθώς και διάφορα ορεκτικά, ενώ την επόμενη ημέρα προσφέρονταν πρωινό με μέλι και νηστίσιμο γεύμα. Το γλέντι ήταν παραδοσιακό με οργανοπαίκτες και ντόπιους χορούς, ενώ ήταν μία αφορμή και για τους ξενιτεμένους Χαλκίτες να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους.

Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε στην ακριτική Χάλκη και επισκέφτηκε το ιστορικό αυτό μοναστήρι, το οποίο σήμερα φροντίζει με περίσσεια αγάπη και όρεξη η κα. Σταματία. Όπως δήλωσε και η ίδια καθαρίζει το μοναστήρι εδώ και πολλά χρόνια, ενώ, παρότι είναι μόνη της, δεν νιώθει ποτέ μοναξιά, καθώς ο Άγιος κάνει αισθητή την παρουσία του με διάφορους τρόπους. Η θαυματουργή εικόνα του Αϊ Γιάννη έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, που αφήνουν τάματα και διάφορα χρυσαφικά, όταν ζητούν την αρωγή του. Αν βρεθείτε στο νησί, αξίζει να ανηφορίσετε μέχρι το μοναστήρι, να ασπαστείτε τον Άγιο και να νιώσετε την απέραντη ησυχία του τόπου. Η ενέργεια του μέρους είναι μοναδική και θα σας αποζημιώσει στο έπακρο!



Πηγή: skai.gr

