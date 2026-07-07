Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σκοπεύει να αξιοποιήσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία για να παροτρύνει τους συμμάχους του Κιέβου να δώσουν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας που χρειάζεται επειγόντως, ώστε να προστατευτεί η χώρα από τις κλιμακούμενες ρωσικές επιθέσεις.

Η έκκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για βοήθεια ακούγεται ακόμη πιο επιτακτική, αφού ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν δύο φορές την ουκρανική πρωτεύουσα σε διάστημα μικρότερο από μία εβδομάδα, βομβαρδίζοντας πολυκατοικίες και σκοτώνοντας περισσότερους από 50 πολίτες.

Η σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα θα είναι επίσης μια ευκαιρία για τον Ζελένσκι να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί αναμένεται να επιμείνει στο επιχείρημά του ότι οι «βάρβαρες» επιθέσεις της Ρωσίας αποτελούν ένδειξη αδυναμίας και όχι δύναμης, και ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για μια «αξιοπρεπή» ειρήνη.

Οι τελευταίες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας έρχονται σε μια περίοδο που η ίδια εντείνει τις δικές της επιχειρήσεις με drones μακράς εμβέλειας εναντίον της Ρωσίας. Πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου και στρατιωτικούς στόχους, το Κίεβο έχει προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ρεύματος σε ρωσικά εδάφη. Οι λογαριασμοί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτοι με βίντεο που δείχνουν πολίτες να περιμένουν στην ουρά για ώρες για να αγοράσουν βενζίνη και να τσακώνονται για την ελάχιστη ποσότητα που τους επιτρέπεται να προμηθευτούν.

Την παραμονή της συνάντησης του ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι η σύνοδος στην Τουρκία δεν θα είναι «κενή περιεχομένου». Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προέτρεψε τα κράτη-μέλη να «συμβάλουν όπως τους αρμόζει» και να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα λάβει ό,τι χρειάζεται «για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι το Κίεβο «αλλάζει τη δυναμική στο πεδίο της μάχης», αναφερόμενος στις προσπάθειες αναχαίτισης των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων στα ανατολικά.

Δεν έχει δυνατότητες να αναχαιτίσει τους ρωσικούς πυραύλους η Ουκρανία

Καθώς ο πόλεμος στους αιθέρες έχει ενταθεί, οι βαλλιστικοί πύραυλοι της Ρωσίας δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο Κίεβο. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δημοσιεύει καθημερινά τον απολογισμό για τους πυραύλους και τα drones που εκτοξεύει η Μόσχα, καθώς και τον αριθμό εκείνων που αναχαιτίστηκαν.

Τη Δευτέρα, σχεδόν όλα τα drones καταρρίφθηκαν με επιτυχία, αλλά το ποσοστό αποτυχίας όσον αφορά τους πυραύλους ήταν εντυπωσιακά εμφανές. Η Ουκρανία δεν κατάφερε να αναχαιτίσει ούτε έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, καθώς αυτοί πετούν με ταχύτητα αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα και δεν υπάρχουν αρκετά συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot στη χώρα για να τους αντιμετωπίσουν.

«Είναι απλά παράλογο το γεγονός ότι, στον σημερινό κόσμο, η παραγωγή δεν έχει ακόμη αυξηθεί στο επίπεδο που πραγματικά απαιτείται για την προστασία των ανθρώπων από τη βαλλιστική τρομοκρατία», δήλωσε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας την απογοήτευσή του σε μήνυμα που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει καλέσει επανειλημμένα τους Ευρωπαίους συμμάχους να παραδώσουν τα δικά τους αποθέματα πυραύλων Patriot, υποστηρίζοντας ότι δεν ωφελούν κανέναν όσο παραμένουν αποθηκευμένα, την ώρα που σκοτώνονται άμαχοι στην Ουκρανία. «Η Ρωσία ποντάρει στα βαλλιστικά όπλα, και όσοι επιθυμούν την ειρήνη πρέπει να ποντάρουν στην προστασία από βαλλιστικές επιθέσεις», υποστήριξε, παρουσιάζοντας τα επιχειρήματά του εν όψει των συναντήσεων στην Άγκυρα.

Ωστόσο, τα συστήματα Patriot είναι σπάνια σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν είναι σαφές πόσα θα αρκούσαν αν η Ρωσία κλιμακώσει περαιτέρω τις βαλλιστικές επιθέσεις της, αναφέρει το BBC. Γι’ αυτό και ο Ζελένσκι κάνει λόγο για την ανάγκη εγχώριας παραγωγής ενός αντίστοιχου συστήματος από την Ουκρανία, με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ.

Οι ρωσικές αντιδράσεις, πάντως, υποδηλώνουν ότι τα πλήγματα της Ουκρανίας σε βάθος εδάφους ενοχλούν ιδιαίτερα το Κρεμλίνο. Μετά από χρόνια κατά τα οποία η Ρωσία στόχευε υποδομές πολιτικής χρήσης στην Ουκρανία —συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εν μέσω χειμώνα— η Μόσχα κατηγορεί πλέον το Κίεβο για «τρομοκρατία» επειδή χτυπά τα διυλιστήρια πετρελαίου της.

Ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει τις ουκρανικές επιθέσεις ως «εκστρατεία επηρεασμού» και σκοπεύει να μοιραστεί τις λεπτομέρειές της με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ο απώτερος στόχος είναι να ασκηθεί τέτοια πίεση στον Πούτιν, ώστε να αναγκαστεί να προχωρήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με όρους που το Κίεβο θα μπορούσε να αποδεχτεί – κάτι που σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει την παράδοση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, όπως εξακολουθεί να απαιτεί η Μόσχα.



Πηγή: skai.gr

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