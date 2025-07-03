Η Πάρος υποδέχεται το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Πέμπτη 3 Ιουλίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στήνουν το στούντιό τους, βγαίνουν ζωντανά από τη Νάουσα και μας προσκαλούν να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί αλλά και τους ανθρώπους του.

Η Βασιλική Ρούσσου, μοντέλο και επιχειρηματίας, μας ξεναγεί στο κοσμοπολίτικο και γραφικό ψαροχώρι με τα πλακόστρωτα σοκάκια και την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ενώ στη συνέχεια σερφάρουμε μαζί της στην παραλία της Χρυσής Ακτής.

Στη Νάουσα, όπου κάποτε τα δίχτυα και τα καΐκια όριζαν τη ζωή, λίγοι είναι οι ψαράδες που επιμένουν, καθώς τα καΐκια πλέον φιγουράρουν μόνο σε φωτογραφίες. Βιώσαμε τη ζωή των ψαράδων, μαζέψαμε μαζί τους τα δίχτυα, αλλά διαπιστώσαμε ότι σε κάποια από αυτά αντί για ψάρια «πιάστηκαν»… αρκετά σκουπίδια.

Ένα από τα ομορφότερα ημιορεινά χωριά της Πάρου είναι οι Λεύκες, η πρώτη πρωτεύουσα του νησιού. Περπατάμε στα γραφικά σοκάκια, γνωρίζουμε φιλόξενους ανθρώπους και γευόμαστε μοναδικές γεύσεις.

Γνωρίζατε ότι στην Πάρο υπάρχει το πιο ενεργό τμήμα τραμπολίνο στο Αιγαίο; Ο Σύλλογος “Άλτις Πάρου” έχει φέρει αυτό το ολυμπιακό άθλημα πιο κοντά στους κατοίκους του νησιού και κυρίως στα παιδιά, που το απολαμβάνουν ενώ έχουν κερδίσει και πολλές διακρίσεις.

Η Κατερίνα Μόσχου, αν και μεγάλωσε στην Αθήνα, είχε πάντα όνειρο να ζήσει στην Πάρο και τελικά το κατάφερε. Άνοιξε το δικό της τυροκομείο, μας έδειξε όλη τη διαδικασία και μας μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας απέναντι στον υπερτουρισμό.

Το καταφύγιο PAWS είναι ένα σύγχρονο οικολογικό, πλήρως αδειοδοτημένο καταφύγιο, που κατασκευάστηκε με δωρεές. Από το 2023 αντιμετωπίζει πρόβλημα στη χρηματοδότηση από τον Δήμο, εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

