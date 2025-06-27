«Ό,τι ψάχνεις, σε περιμένει #εδώ» - H νέα καμπάνια του Δήμου Ναυπακτίας

Με φόντο τα τοπία που εναλλάσσονται από τη θάλασσα ως το βουνό, και με οδηγό τη φιλοξενία και την αυθεντικότητα των ανθρώπων της Ναυπακτίας, η νέα τουριστική καμπάνια του Δήμου Ναυπακτίας, με συμπαραγωγό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, έχει τίτλο «Ό,τι ψάχνεις, σε περιμένει #εδώ».

Η πρώτη δημόσια προβολή του κεντρικού video της καμπάνιας πραγματοποιήθηκε, σε μια ιδιαίτερη βραδιά παρουσίασης, στο Λιμάνι της Ναυπάκτου.

Η λέξη «εδώ» γίνεται σημείο αναφοράς. Είναι η Ναυπακτία που συνδυάζει τη δράση με την ηρεμία, τη σπουδαία ιστορία με τη σύγχρονη εμπειρία, μα πάνω από όλα, τη σύνδεση των ανθρώπων μεταξύ τους.

Η καμπάνια πλαισιώνεται από ένα σύνολο δράσεων προβολής που σκοπεύουν να αναδείξουν τον προορισμό ως τόπο αυθεντικής εμπειρίας. Το προφίλ @visit_nafpaktia στα social media συνεχίζει να μεταφέρει εικόνες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου, με τα hashtags #Visit_Nafpaktia και #εδώ να λειτουργούν ως ψηφιακό σήμα ταυτότητας.

Πηγή: skai.gr

