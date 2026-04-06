Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά σε τρία πανέμορφα νησιά της Ελλάδας.

Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, βρίσκεται σε Κέρκυρα, Πάρο και Νάξο. Παραδόσεις, έθιμα, τόποι και γλωσσικά ιδιώματα αναδεικνύονται μέσα από τα ρεπορτάζ της εκπομπής. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο ναός της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής βρίσκεται στην Παροικιά της Πάρου, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι. Είναι ένας από τους αρχαιότερους και καλύτερα διατηρημένους χριστιανικούς ναούς, με πλήθος κόσμου να προσέρχεται καθημερινά για να προσκυνήσει. Ο Ναός της Παναγίας αποτελεί πνευματική κιβωτό για την Ορθοδοξία, αποτελώντας φάρο παρηγοριάς και ελπίδας σε όσους το έχουν ανάγκη.

Στην καρδιά της ορεινής Νάξου βρίσκεται η Απείρανθος, ένα χωριό που ξεχωρίζει, όχι μόνο για την πέτρινη αρχιτεκτονική του και την πλούσια ιστορία του, αλλά και για κάτι πραγματικά μοναδικό: τη γλώσσα των κατοίκων του. Οι ντόπιοι εδώ δεν μιλούν το τυπικό κυκλαδίτικο ιδίωμα, αλλά η προφορά, οι λέξεις και οι εκφράσεις τους θυμίζουν έντονα… Κρήτη. Ένα γλωσσικό φαινόμενο που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον γλωσσολόγων και ερευνητών για δεκαετίες. Εμείς ξεναγούμαστε στα καλντερίμια και τα βοσκοτόπια του -βασική ασχολία των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία- και συναντάμε τους ανθρώπους που κάνουν αυτό τον τόπο διαφορετικό από άλλους.

Η «μάνα των φιλαρμονικών» δεν είναι άλλη από τη «Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας», γνωστή ως «Παλαιά», καθώς είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στο νησί, στις 12 Σεπτεμβρίου 1840, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο παλαιότερος μουσικοεκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Η Παλαιά Φιλαρμονική, όπως και όλες, έχει ταυτιστεί με το μοναδικό, για τα ελληνικά δεδομένα, κερκυραϊκό Πάσχα.

Στην καλλιτεχνική ηγεσία της «Παλαιάς» ξεχωρίζει η μορφή του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου. Ο συνθέτης που μελοποίησε τον «Ύμνο εις την Ελευθερία» του Διονυσίου Σολωμού, με τις δύο πρώτες στροφές του έργου να αποτελούν τον Εθνικό μας Ύμνο, διετέλεσε πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της φιλαρμονικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.