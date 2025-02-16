Ένα ακόμη δυνατό τριήμερο βρίσκεται προ των πυλών για να δώσει ένταση και ώθηση στην τουριστική κίνηση της εποχής, αρκετά πριν από το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν.

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τον εορτασμό της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας λειτουργούν ως πόλος έλξης για πολλούς προορισμούς με συγκεκριμένους ωστόσο, να κρατούν σταθερά εδώ και χρόνια τα πρωτεία, όπως η Πάτρα. Στους δημοφιλείς προορισμούς για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είναι και η Ξάνθη, η Νάουσα, η Σκύρος, το Ρέθυμνο, ο Τύρναβος, η Κοζάνη αλλά και η Καστοριά, η Σύρος, τα Ιωάννινα, η Θήβα και το Γαλαξίδι, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Λύσανδρος Τσιλίδης, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Γενικά αυτήν την περίοδο έχουμε κίνηση σε Θεσσαλία, Πήλιο, Τρίκαλα και Καστοριά. Λόγω των εκδηλώσεων όμως, για τις Απόκριες ο κόσμος θα κινηθεί στους προορισμούς που έχουν εκδηλώσεις το τριήμερο και η κίνηση υπολογίζεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, οι προτιμήσεις για εκδρομές αυτό το διάστημα είναι προς Βραζιλία και Βενετία, εκεί δηλαδή όπου γίνεται παραδοσιακά το Καρναβάλι», επισημαίνει ο κ.Τσιλίδης.

Ήδη από τα Χριστούγεννα η ζήτηση για τις ημέρες των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Πάτρα είναι αυξημένη και όπως κάθε χρόνο αναμένονται χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ν. Αχαΐας Δημήτρη Διαμαντόπουλο. Τα καταλύματα γεμίζουν, όχι μόνο μέσα στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, από τους επισκέπτες.

Με πολύ υψηλές πληρότητες κινούνται και τα ξενοδοχεία της Θράκης (Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη), λόγω του καρναβαλιού της Ξάνθης και της μεγάλης παρέλασης και των εκδηλώσεων που γίνονται εκεί κάθε χρόνο, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης Απόστολος Παλακίδης. Η Αλεξανδρούπολη είναι σταθερά πόλος έλξης τούρκων τουριστών, που αναμένεται να αυξηθούν και λόγω του τριημέρου, όπως επίσης αναμένονται αρκετοί τουρίστες και από την Βουλγαρία στην περιοχή.

Μεγάλη ζήτηση φέτος έχει και η Νάουσα, οι επισκέπτες της οποίας διαχέονται για τη διαμονή τους σε όλη την περιοχή και φτάνουν μέχρι Έδεσσα και Κατερίνη, όπως σημειώνει ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης. «Έχουμε κρατήσεις από πέρσι για αυτό το τριήμερο», σημειώνει ο δήμαρχος Νάουσας και εξηγεί ότι το καρναβάλι της Νάουσας και το γνωστό έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες» έχουν πολλή μεγάλη απήχηση ενώ οι καλές καιρικές συνθήκες για τη χιονοδρομία ευνόησαν γενικότερα τον τουρισμό τον φετινό χειμώνα.

Σταθερά δημοφιλής προορισμός για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και κυρίως για τους Κρητικούς, παραμένει το Ρέθυμνο όπου κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις προσελκύουν επισκέπτες από τις γύρω περιοχές, την Αθήνα και άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και ορισμένους ξένους repeaters από Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Μανώλης Τσακαλάκης. Άλλωστε μέχρι το άνοιγμα της σεζόν, που αναμένεται αρχές Απριλίου οι κλίνες που διατίθενται είναι περίπου 2000 σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία της πόλης.

