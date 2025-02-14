Η Ουαλία είναι ο επόμενος προορισμός του Happy Traveller του ΣΚΑΪ και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, οι ταξιδιώτες μας ξεκινούν ένα οδοιπορικό σε πανέμορφες τοποθεσίες, κορυφαία αξιοθέατα, εμβληματικά κάστρα και εντυπωσιακές ακτές.

Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και το κορίτσια τους φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και οδηγώντας δυτικά από Λονδίνο, κάνουν μία στάση στο εμβληματικό Stonehenge. Στη συνέχεια, περνούν τον ποταμό Wye και μπαίνουν στην Ουαλία που μαζί με Αγγλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρώτη στάση στην Ουαλία, η πρωτεύουσα Cardiff με το εντυπωσιακό κάστρο, το παλιό λιμάνι με τα όμορφα ιστορικά κτίρια και τη ρόδα από όπου απολαμβάνουν τη θέα.

Οδηγούν ακόμα πιο δυτικά, βλέπουν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Swansea, και προχωρούν παράλληλα με τη Νότια ακτή της Ουαλίας, απολαμβάνοντας υπέροχα φυσικά τοπία με φάρους, απόκρημνους βράχους, απέραντες παραλίες και γραφικά χωριά.

Στο τέλος αυτού του επεισοδίου, πηγαίνουν στο Pembroke με το καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό κάστρο και εξερευνούν όλες τις όμορφες τοποθεσίες στα Νοτιοανατολικά της χώρας.

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στην Ουαλία, που θα συνεχιστεί και στο επόμενο επεισόδιο του Happy Traveller.

Δείτε το trailer:

