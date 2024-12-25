Κάμπιες τηγανιτές και σάπιος παπαγάλος: Τα πιο… περίεργα χριστουγεννιάτικα πιάτα

Τα Χριστούγεννα κατά κανόνα είναι συνυφασμένα με το καλό φαγητό - παραδοσιακά πιάτα όπως γεμιστή γαλοπούλα, ή χοιρινό με δαμάσκηνα και εξίσου απολαυστικά επιδόρπια, όπως πανετόνε και πουτίγκες, δεν λείπουν από τα εορτασικά τραπέζια.

Οι Ισλανδοί για παράδειγμα έχουν απαραιτήτως στο γιορτινό τους τραπέζι ψητό τάρανδο .

Κάποιοι λαοί πάλι προτιμούν αντι για κρέας ψάρι: κυπρίνος για τους Τσέχους και τους Σλοβάκους, μπακαλιάρος για τους Πορτογάλους.

Στην Ιαπωνία από την άλλη, το κλασσικό χριστουγενιάτικο φαγητό είναι το τηγανιτό κοτόπουλο της διάσημης αλυσίδας fast food . Μάλιστα, περίπου 4 εκατομμύρια ιαπωνικές οικογένειες τρώνε KFC την παραμονή των Χριστουγέννων και συχνά χρειάζεται να κάνουν κράτηση για το γεύμα τους έως και δύο μήνες νωρίτερα.

Υπάρχουν ωστόσο και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα πιάτα πολύ... προχωρημένα (τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα), για γερά στομάχια.

Για παράδειγμα:

Οι Νορβηγοί τρελαίνονται για το smalahove, που κυριολεκτικά σημαίνει «κεφάλι πρόβατου», και είναι ουσιαστικά σούπα από βραστή αρνίσια κεφαλή. Μάλιστα, οι πιο μερακλήδες αφήνουν το μυαλό να μαγειρευτεί μέσα στο κρανίο του ζώου για να το απολαύσουν μετά με το κουταλάκι!

Υπάρχουν και πιο extreme.

Στην Νότια Αφρική οι mopane (κάμπιες των Χριστουγέννων) είναι η απόλυτη λιχουδιά για τις γιορτές. Πρόκειται για τηγανιτές κάμπιες που δεν λείπουν από τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια.

Οι γεμάτες πρωτεΐνη προνύμφες συλλέγονται λίγο πριν από τον χειμώνα, τηγανίζονται και σερβίρονται με ένα είδος πολέντας.

Στη Γροιλανδία θεωρείται λιχουδιά το Mattak – ωμό δέρμα φάλαινας με το λίπος του - και το kiviak, ένα είδος μικρού πουλιού της Αρκτικής (θαλασσινός παπαγάλος) , δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έδεσμα και στην Ισλανδία.

Το πτηνό συνήθως τυλίγεται σε δέρμα φώκιας, θάβεται για πολλούς μήνες και αφού έχει αρχίσει να αποσυντίθεται, σερβίρετε ως εξαιρετικό χριστουγεννιάτικο πιάτο.

Κόλυβα παραμονή Χριστουγέννων στην Βουλγαρία. Εντάξει, δεν είναι αηδιαστικό αλλά στην Ελλάδα ακούγεται μακάβριο. Το Kolivo είναι βραστό σιτάρι με ζάχαρη και καρύδια και δεν λείπει απο το εορταστικό τραπέζι.

Περί ορέξεως βέβαια... χριστουγεννιάτικη κολοκυθόπιτα!



