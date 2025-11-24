Λογαριασμός
Κράμπους: Το «σκοτεινό» χριστουγεννιάτικο έθιμο που θα δείτε στην Ευρώπη (βίντεο)

Η εποχή των Χριστουγέννων έχει επίσημα ξεκινήσει στην Ευρώπη και ο Κράμπους ετοιμάζεται να βγει για κυνήγι των κακών παιδιών, στις 5 Δεκεμβρίου

Η εποχή των Χριστουγέννων έχει επίσημα ξεκινήσει στην Ευρώπη — κάτι που σημαίνει ότι μαζί με τα φώτα και το ζεστό κρασί, επιστρέφει η πιο σκοτεινή παράδοση των Άλπεων.

Στις 5 Δεκεμβρίου, οι δρόμοι της Αυστρίας, της Βαυαρίας, του Νότιου Τιρόλου, της Σλοβενίας και τμημάτων της Τσεχίας θα γεμίσουν ξανά με Κράμπους: κερασφόρους «αντί- Αγιους Βασίληδες» που, σύμφωνα με τον θρύλο, τιμωρούν τα άτακτα παιδιά.

Η πομπή του Κράμπους -  ένα ανθρωπόμορφο τέρας – μισός τράγος, μισός δαίμονας - είναι θορυβώδης, απόκοσμη και απίστευτα ατμοσφαιρική.

Για τους ντόπιους, είναι κάτι περισσότερο από λαογραφία — είναι ένας βασικός χειμερινός τελετουργικός.

Οι τουρίστες μαζεύονται για να δουν πώς μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ιστορία μετατρέπεται σε παράσταση τρόμου για μία νύχτα, με την αδρεναλίνη στα ύψη.

Ο Κράμπους και ο Άγιος Νικόλαος (ο Άγιος Βασίλης των Δυτικών) λέγεται ότι φτάνουν μαζί σε κάθε σπίτι το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου (Krampusnacht). Ο Άγιος Νικόλαος για ν’ ανταμείψει τα καλά παιδιά με δώρα και ο Κράμπους για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά, δέρνοντάς τα με κλαδιά και ραβδιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λέγεται ότι τα τρώει ή τα πηγαίνει στην κόλαση.

Την επομένη, ημέρα της γιορτής του Αγίου Νικολάου, τα παιδιά ξυπνούν για να βρουν τα δώρα τους ή να περιποιηθούν τα τραύματά τους.

