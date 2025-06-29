Κορινθία: Η κρυμμένη παραλία που δεν τη βλέπει ποτέ ο ήλιος - Δείτε βίντεο

Υπάρχει ένα ιδιαίτερο μέρος στην Κορινθία, που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Τα κάθετα βράχια της ακτογραμμής κοντά στον οικισμό Στραβά Κορινθίας διακόπτονται από μια φυσική, πέτρινη, τεράστια αψίδα.

Περίπου μια ώρα από το Λουτράκι, ακριβώς απέναντι από της Αλκυονίδες Νήσους βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα φυσικά μνημεία της περιοχής. Πρόκειται για έναν βραχώδη σχηματισμό, μια φυσική αψίδα πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας. Τα καταγάλανα νερά σε συνδυασμό με τα περίτεχνα βράχια, δημιουργούν ένα παραδεισένιο τοπίο.

Δείτε το βίντεο από το κανάλι Point of View GR

Η «σπηλιά της Φώκιας» όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι είναι ένα από τα πιο ανέγγιχτα μέρη του Κορινθιακού καθώς παρέμενε για χρόνια άγνωστη, λόγω του ότι η πρόσβαση σε αυτή είναι δύσκολη. Το σημείο είναι προσβάσιμο με σκάφος ή μέσω ενός δύσβατου, πευκόφυτου μονοπατιού.

Μέχρι σήμερα δεν έχει επέμβει ανθρώπινο χέρι, με αποτέλεσμα το μέρος να παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο, με κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα και πεντακάθαρα νερά.

Πρόκειται για μία εξαιρετικής ομορφιάς μικρή παραλία με λευκό βότσαλο, η οποία «αγκαλιάζεται» από τα επιβλητικά βράχια του Κορινθιακού και έχει μια μικρή ιδιαιτερότητα: Δεν τη βλέπει ποτέ ο ήλιος!

Πηγή: skai.gr

