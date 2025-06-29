Τα δικαιώματα του αεροπορικού επιβάτη: Ματαιώσεις, καθυστερήσεις πτήσεων, απώλεια αποσκευής

Οι απώλειες των αποσκευών, οι καθυστερημένες και ακυρωμένες πτήσεις, δυστυχώς, μπορούν να προκαλέσουν πολλή ταλαιπωρία και άγχος και να «χαλάσουν» τις διακοπές μας. Όσοι ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε ή να κλείσουμε το επόμενο αεροπορικό ταξίδι μας χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας.

Ενόψει της αυξημένης κινητικότητας, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, δίνει μια σειρά πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ταξιδιωτών.

Πότε ισχύουν τα δικαιώματά μας:

Τα δικαιώματά, ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., μόνο εάν:

Η πτήση εκτελείται από και προς χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε., από αερομεταφορέα οποιασδήποτε χώρας, εντός ή εκτός Ε.Ε.

Η πτήση εκτελείται από τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε., προς χώρα της Ε.Ε., από αερομεταφορέα χώρας της Ε.Ε.

Η πτήση εκτελείται από χώρα της Ε.Ε., προς τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε., από αερομεταφορέα χώρας εντός ή εκτός Ε.Ε.

Ως χώρες της Ε.Ε. θεωρούνται τα 28 κράτη μέλη, καθώς και η Ισλανδία, η Ελβετία και η Νορβηγία.

'Αρνηση επιβίβασης

Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία αρνείται την επιβίβασή μας στο αεροσκάφος, λόγω υπεράριθμων επιβατών ή για λόγους ασφάλειας, η εταιρεία αναζητεί αρχικά επιβάτες - εθελοντές, διατεθειμένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους, με αντάλλαγμα κάποιο όφελος, υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ ενδιαφερόμενου επιβάτη και εταιρείας. Εάν δεν παρουσιαστεί αρκετός αριθμός εθελοντών, έτσι ώστε να επιτραπεί στους εναπομένοντες επιβάτες με κρατήσεις να επιβιβασθούν στο αεροσκάφος, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση μας. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούμαστε:

Aποζημίωση, η οποία κυμαίνεται από 250 ευρώ έως 600 ευρώ, και συγκεκριμένα:

250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,

400 ευρώ για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ., και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,

600 ευρώ για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες.

Η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%, εάν προσφέρεται μεταφορά στον προορισμό μας με άλλη πτήση και φτάσουμε με καθυστέρηση:

2 ωρών για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,

3 ωρών για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,

4 ωρών για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 2 κατηγορίες.

Η αεροπορική εταιρεία, οφείλει επίσης, να μας προσφέρει κατ' επιλογή, τις παρακάτω δυνατότητες:

την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου , εντός 7 ημερών, για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για το μέρος του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκε, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, καθώς επίσης και πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το νωρίτερο δυνατό.

τη μεταφορά στον τελικό προορισμό, με την νωρίτερη δυνατή πτήση, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς,

τη μεταφορά στον τελικό προορισμό, άλλη ημέρα που μας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς.

Ωστόσο, αν επιλέξουμε μια από τις 3 παραπάνω δυνατότητες, χάνεται το δικαίωμά για τις υπόλοιπες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούμαστε επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως:

δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναμονής,

διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραμονή για μία ή περισσότερες νύκτες, ή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σχεδιάζαμε,

μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος,

δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Καθυστέρηση πτήσης

Η καθυστέρηση, θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας, μεγαλύτερη των 2 ωρών. Διακρίνεται σε 3 περιπτώσεις και συγκεκριμένα:

2 ώρες ή περισσότερο για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.,

3 ώρες ή περισσότερο για πτήσεις εντός Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ.,

4 ώρες ή περισσότερο για τις υπόλοιπες πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στις 2 προηγούμενες κατηγορίες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούμαστε και σε αυτήν την περίπτωση επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως: δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναμονής, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος κλπ

Όταν η καθυστέρηση φτάνει ή ξεπερνά τις 5 ώρες, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, στην περίπτωση που αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να πετάξουμε έστω και καθυστερημένα

Ματαίωση πτήσης

Σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης, δικαιούμαστε κατ΄ επιλογή:

την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου, εντός 7 ημερών, για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για το μέρος του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκε, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό σας σχέδιο, καθώς επίσης και πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το νωρίτερο δυνατό.

τη μεταφορά στον τελικό προορισμό, με την νωρίτερη δυνατή πτήση, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς,

τη μεταφορά στον τελικό προορισμό, άλλη ημέρα που σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς.

Αν όμως επιλέξουμε μια από τις 3 παραπάνω δυνατότητες, χάνεται το δικαίωμά για τις υπόλοιπες.

αποζημίωση, η οποία κυμαίνεται από 250 ευρώ έως 600 ευρώ, και συγκεκριμένα:

250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,

400 ευρώ για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ., και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,

600 ευρώ για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες.

Η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%, εάν προσφέρεται μεταφορά στον προορισμό μας με άλλη πτήση και φτάσουμε με καθυστέρηση:

2 ωρών για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,

3 ωρών για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,

4 ωρών για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 2 κατηγορίες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούμαστε και εδώ επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως: δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναμονής, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος κλπ .

Δε δικαιούμαστε αποζημίωση, αν έχουμε πληροφορηθεί τη ματαίωση:

2 εβδομάδες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,

1 έως 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, και προσφέρεται μεταφορά με εναλλακτική πτήση, με αναχώρηση το πολύ 2 ώρες νωρίτερα

από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη το πολύ 4 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, λιγότερο από 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, και προσφέρεται μεταφορά με άλλη πτήση, με αναχώρηση το πολύ 1 ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη το πολύ 2 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Επίσης δεν δικαιούμαστε αποζημίωση εάν:

Η ματαίωση προκαλείται από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Φθορά ή απώλεια αποσκευών

Η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξιδεύουμε, είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια των αποσκευών που έχουν περάσει από σχετικό έλεγχο, υπό τον όρο ότι το συμβάν που την προκάλεσε, σημειώθηκε επί του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου, κατά την οποία οι αποσκευές ήταν υπό την ευθύνη της.

Στις περιπτώσεις αυτές, δικαιούμαστε αποζημίωση, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των 1.220 ευρώ. Εάν η ζημία προκλήθηκε εξαιτίας ελαττώματος ή ποιότητας της αποσκευής , δε δικαιούμαστε αποζημίωση. Στην περίπτωση χειραποσκευών, η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη, εφόσον η ζημία προκληθεί από δική της υπαιτιότητα. Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, οφείλουμε να υποβάλουμε γραπτή καταγγελία στον αερομεταφορέα, εντός 7 ημερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης, εντός 21 ημερών, από την ημέρα που λάβαμε τις αποσκευές .Αν δε βρίσκουμε την βαλίτσα κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο προορισμού, τότε θα πρέπει να το αναφέρουμε αμέσως στο Γραφείο Απολεσθέντων του αεροδρομίου, όπου θα συμπληρώσουμε Δήλωση Απώλειας Αποσκευής, ώστε να ειδοποιηθούμε σε περίπτωση ανεύρεσής της.

Αν η αποσκευή μας δεν βρεθεί σε διάστημα 21 ημερών, θεωρείται χαμένη.

'Ατομα με μειωμένη κινητικότητα/αναπηρία

Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα/αναπηρία δικαιούνται φροντίδα, τόσο στο αεροδρόμιο, όσο και επί του αεροσκάφους. Προτιμότερο είναι, να ενημερωθεί η αεροπορική εταιρεία για την ανάγκη αυτής της φροντίδας, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης. Ο αερομεταφορέας, οφείλει να διαβιβάσει τη σχετική πληροφορία στους φορείς διαχείρισης του αερολιμένα, τουλάχιστον 36 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης.Κατ' αρχήν οι αερομεταφορείς, δεν αρνούνται λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας την αποδοχή κράτησης για πτήση και την επιβίβαση σας στον αερολιμένα (υπό τον όρο ότι υπάρχει έγκυρο εισιτήριο και κράτηση), εκτός εάν η μεταφορά είναι φυσικώς αδύνατη ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει η αεροπορική εταιρεία, να προσφέρει αποδεκτή εναλλακτική λύση.Σε περίπτωση άρνησης κράτησης ή επιβίβασης, αν είστε άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή συνοδός-φροντιστής, η εταιρεία υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών, να σας ενημερώσει γραπτώς για τους λόγους αυτής της άρνησης.Αν δε γίνετε δεκτός προς επιβίβαση για τους παραπάνω λόγους, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση.

Για όλα τα παραπάνω δικαιώματα μπορούμε να επικοινωνούμε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες. Στοιχεία επικοινωνίας:

On line φόρμα υποβολής καταγγελίας: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eeke.gr

Τηλ. :210-8817730

Ιστότοπος : www.eeke.gr

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.