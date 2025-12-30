Η Ρουμανία σχεδιάζει ένα τεράστιο θεματικό πάρκο κοντά στη Βουκουρέστι, με θέμα τι άλλο; Τον Κόμη Δράκουλα, το κατεξοχήν τουριστικό προϊόν της χώρας.

Το πρότζεκτ Dracula Land εκτιμάται στα €1 δισ. και προς το παρόν είναι ακόμη μόνο στο επίπεδο σχεδιασμού. Ωστόσο, η έκταση 192 στρεμμάτων δίπλα στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου έχει ήδη αγοραστεί, η σύλληψη του θεματικού πάρκου είναι έτοιμη και οι επενδυτές – κατασκευαστές ακόμα πιο έτοιμοι να ξεκινήσουν την υλοποίησή του.

Πώς θα είναι το τεράστιο θεματικό πάρκο

Το Dracula Land θα χωρίζεται σε έξι ζώνες με πάνω από 40 αξιοθέατα και πρωτοποριακή τεχνολογία.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν σε

- ένα παραδοσιακό χωριό της Τρανσυλβανίας,

- στο κάστρο του Δράκουλα στα Καρπάθια Όρη (προφανώς αντίγραφο του πραγματικού κάστρου Μπραν, εθνικό μνημείο της Ρουμανίας στα όρια Τρανσυλβανίας και Βλαχίας_

- σε μια οικογενειακή ζώνη,

- στο Λονδίνο της βικτωριανής εποχής,

- στη Νέα Ορλεάνη με ατμόσφαιρα βουντού, και

- στο «Moonlight» για νυχτερινές παραστάσεις.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης ένα τεράστιο θέατρο για 22.500 θεατές, ένα υδάτινο πάρκο, τρία ξενοδοχεία, ένα χωριό outlet και μια πίστα αγώνων.

Οι επενδυτές υπόσχονται περίπου τρία εκατομμύρια επισκέπτες στα πρώτα χρόνια και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Αν όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κατασκευή θα ξεκινήσει τον επόμενο φθινόπωρο.

Πηγή: skai.gr

